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Коммерсантъ FM
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Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Астане

Неизвестный мужчина заперся в отделении банка Kaspi в Астане, сообщили в МВД Казахстана. По данным полиции, у него есть оружие. С ним ведут переговоры.

«В здании Kaspi-банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры»,— сказано в сообщении МВД (цитата по ТАСС).

В социальных сетях появились сообщения, в которых утверждается, что захватчик — 30-летний мужчина. Он взял в заложники семь девушек и одного охранника. Полиция Казахстана пока не подтверждала информацию. Пресс-служба банка сообщила, что в отделении находятся только сотрудники, посетителей нет.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что полиция перекрыла район рядом с отделением банка. Жителей дома, в котором оно расположено, эвакуируют.

Олеся Павленко

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