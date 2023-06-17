Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в селе после обстрела

Окраина села Тишанка Волоконовского района попала под обстрел со стороны Украины. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава Брянской области Вячеслав Гладков. По его словам, осколки снарядов повредили линии электропередачи.

В последние несколько недель Белгородская область каждый день подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за массированных обстрелов в конце мая часть жителей из приграничных территорий, в том числе из города Шебекино, были эвакуированы в другие районы области и регионы страны.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко