Бывший глава Google купил яхту «российского бизнесмена» почти за $68 млн

Бывший глава Google Эрик Шмидт купил сегодня на аукционе яхту Alfa Nero, владельцем которой США называли совладельца «ФосАгро» Андрея Гурьева. Судно было продано за $67,6 млн, сообщил агентству Bloomberg посол островного государства Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс. Яхта находилась в одном из портов Антигуа и Барбуда с февраля 2022 года.

По словам господина Сандерса, экс-глава Google «выиграл аукцион сегодня утром в полностью прозрачном процессе». По заявлению управляющего портом Антигуа Дарвина Телемака, аукцион состоялся, несмотря на то что «дочь господина Гурьева в последний момент подала судебный запрет, утверждая, что яхта принадлежит ей».

Совладелец «ФосАгро» находится под западными санкциями. По словам Андрея Гурьева, он лишь регулярно фрахтовал судно. Минфин США утверждал, что бизнесмен купил Alfa Nero в 2014 году. Власти Антигуа и Барбуда заявляли, что Alfa Nero была заброшена.

Яхта оборудована 12-метровым бассейном, салоном красоты, 3D-кинотеатром и вертолетной площадкой, ее оценивали в $120 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Alfa Nero отбывает на аукцион».

Мария Федотова