Медведев предрек перманентный военный конфликт с Украиной после слов Столтенберга о невозможности принять ее в НАТО

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что военный конфликт России и Украины будет перманентным. Поскольку вступление стран в НАТО исключено во время продолжающихся там военных конфликтов, по мнению господина Медведева, военный конфликт на Украине может стать «перманентным».

Ранее генсек НАТО Йен Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс в разгар войны. «Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО…Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Ни никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию»,— сказал господин Столтенберг в интервью France 5 (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле этого года должен пройти саммит НАТО в Вильнюсе. Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко говорила, что не ожидает серьезных решений лидеров стран альянса на предстоящем саммите. Генсек альянса Йенс Столтенберг же заверил, что «мощный сигнал» скоро будет послан. Военный конфликт России и Украины продолжается уже 15 месяцев.

Подробнее об интеграции Украины в НАТО — в материале «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».