В Киеве сообщили о взрывах во время визита африканской делегации

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица Украины попала под ракетный удар. По его словам, в Подольском районе прозвучал взрыв. В это время в Киеве находятся делегация лидеров стран Африки вместе с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Сегодня утром во всех регионах Украины, в том числе Киеве и Киевской области, была объявлена воздушная тревога.

Вместе с тем «РИА Новости» со ссылкой на представителя президента ЮАР после информации о взрывах в Киеве сообщило, что визит африканских лидеров на Украину проходит «хорошо, как и планировалось». Господин кличко позднее уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей. В Киеве поврежденных объектов домов нет.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что во время атаки был поврежден дом, после удара начался пожар, есть пострадавшие. Воздушную тревогу в Киевской области отменили около 12:00 мск.

Сегодня Сирил Рамафоса поговорит с Владимиром Зеленским, а завтра отправится в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Президент ЮАР предложил мирный план африканских стран по урегулированию военного конфликта России и Украины в мае.

Анастасия Ларина