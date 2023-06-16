Десять лет без остановок

Крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов вложит 5 млн руб. в развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ), созданного Русфондом. Договор об этом «Трансойл» и фонд подписывают сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. За десять лет вложения «Трансойла» в регистр составили почти 50 млн руб. А Национальный РДКМ за это время стал самым большим в России.

Благотворительность основана на простых и понятных чувствах. Поэтому лучше всего жертвуют маленьким детям. Чем старше ребенок, тем обычно тяжелее идет сбор. Есть, конечно, и другие факторы, но лучше не буду касаться деликатных вопросов внешности, пола и т. п. Следующее серьезное усложнение — когда вместо конкретного человека с именем и фотографией появляется, скажем, оборудование для какой-то больницы. Пускай больница детская. Пускай речь о хирургических инструментах, с помощью которых спасут не одного ребенка, а многих. Все равно цепочка получается уже слишком длинная, чтобы действовать по велению души.

А с регистром потенциальных доноров костного мозга в этом смысле все гораздо хуже. Это инфраструктурный проект — тяжелое для благотворительного фандрайзинга слово. В нем нет ни конкретного пациента, ни даже больницы. Хуже того, пока регистр маленький, спасенных с его помощью людей, по идее, тоже быть не должно. Известная цифра: чтобы подобрать для пациента с лейкозом донора, чей костный мозг не будет отторгнут его иммунной системой, надо пересмотреть в среднем 10 тыс. вариантов. Пока в регистре не набрались тысячи, а лучше десятки тысяч потенциальных доноров, шансы, что кто-то из них из потенциального превратится в реального, очень малы.

Первый донор, привлеченный с помощью Русфонда, пожертвовал свой костный мозг еще в 1998 году. Это был немец. Русфонд действовал в разных направлениях: участвовал в создании регистра на базе НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой в Петербурге, оплачивал пересадки костного мозга в этом НИИ, помогал другим клиникам строить свои регистры. Национальный РДКМ учрежден как отдельная структура только в 2017 году. Сегодня в нем 83 043 добровольца. Это 40% всех потенциальных доноров России. В 2019 году реальными донорами стали семь человек из базы Национального РДКМ. В 2020-м — 13, в 2021-м — 26, в 2022-м — 72, за пять месяцев 2023-го — уже 38. Тенденция налицо. Последние несколько лет Национальный РДКМ — самый крупный среди локальных регистров РФ. Притом что он — самый молодой.

«Трансойл» — первая компания не из сферы медицины, поддержавшая усилия Русфонда по развитию донорства костного мозга в России. С 2013-го она выделяет фонду на это примерно по 5 млн руб. в год.

Конкретные цели пожертвований меняются. Национальный РДКМ привлекает добровольцев по всей стране из опорных центров в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Новосибирске и Владивостоке. «Трансойл» помогал и регистру в целом, и отдельным его подразделениям. В 2021 году пожертвование компании пошло на развитие донорства в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в 2022-м — Сибирского. В этом году 5 млн руб. будут использованы для привлечения доноров в Петербурге и Ленинградской области. В целом же на программу «Русфонд.Регистр» за все время ее существования Русфонд потратил 1,57 млрд руб.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда, Санкт-Петербург