Вертикаль несостоятельности

Верховный суд РФ (ВС) решит, кого можно привлечь к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства ОАО, принадлежащего государству или муниципалитету. Нижестоящие суды решили, что органы власти, на которые юридически записана организация, не могут нести такую ответственность в принципе. Юристы же полагают, что для подобной позиции нет объективных причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС решит вопрос о субсидиарной ответственности владельца ОАО, если это публично-правовое образование (РФ, субъект федерации, муниципалитет). История началась с налоговой проверки за 2012–2014 годы ОАО «Дирекция единого заказчика Гагаринского района» (ДЕЗ), по итогам которой компании начислили 102,13 млн руб., включая недоимку, пени и штрафы. Позднее ДЕЗ получила налоговые претензии еще на 22,94 млн руб. за первые три квартала 2015 года. В проверяемые периоды директорами ОАО были Владимир Рослевич, Игорь Мартынов и Ольга Толкачева. Единственный владелец должника — департамент имущества Москвы.

В декабре 2020 года по инициативе налоговиков ДЕЗ признали банкротом по упрощенной процедуре, так как на момент возбуждения дела судом компания уже находилась в процессе ликвидации. Конкурсный управляющий должника потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ОАО всех бывших директоров и департамент как собственника.

Арбитражный суд Москвы в июле 2022 года взыскал с экс-руководителей ДЕЗ в целом 150,64 млн руб., но в требовании к департаменту отказал, посчитав, что он «в принципе не может являться субъектом субсидиарной ответственности, поскольку является органом госвласти». Применительно к директорам суд исходил из «презумпции доведения должника до банкротства их совместными действиями». Закон предусматривает это, если основной долг по налогам в реестре банкрота превышает 50% от всех кредиторов третьей очереди и возник в результате налогового правонарушения. У ДЕЗ требования ФНС в реестре составляли 97%. Апелляция и кассация поддержали решение.

Владимир Рослевич и Ольга Толкачева обжаловали эти судебные акты в ВС, не согласившись с возложением на них солидарной ответственности. Они настаивали, что для этого нет оснований «в отсутствие доказательств совместного умысла всех трех сменяющих друг друга директоров», поэтому ответственность каждого должна быть ограничена периодом, когда тот руководил обществом и возникшими тогда долгами.

Кроме того, Ольга Толкачева заявила, что причиной банкротства ДЕЗ стали не налоговые доначисления, а «создание в июне 2015 года департаментом нового юрлица (ГБУ города Москвы "Жилищник Гагаринского района") с переводом на него значительной части активов». В 2014 году активы ДЕЗ составляли 189,96 млн руб., а в 2016-м — 76,57 млн руб. Более того, исходя из анализа управляющего, убыточной ДЕЗ стала только с 2018 года. По этим основаниям дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 13 июля.

Постановлением правительства Москвы №146-ПП от 14 марта 2013 года была начата оптимизация деятельности в сфере городского хозяйства, в результате которой в каждом районе Москвы создали ГБУ «Жилищник». В ряде случаев они заменили ДЕЗ, получив часть их активов. Большинство ДЕЗ затем были ликвидированы или обанкротились.

Наиболее важный для практики вопрос, который должен решить ВС, касается ответственности департамента. Закон предусматривает имущественную (субсидиарную) ответственность собственника по долгам государственных и муниципальных унитарных, а также казенных предприятий, поясняет партнер «Сотби» Антон Красников. Но, отмечают юристы, суды часто отказывают даже в таких ситуациях. Еще сложнее добиться субсидиарной ответственности собственника при банкротстве ООО и ОАО, принадлежащих государству или муниципалитету,— в законе она прямо не установлена.

Старший юрист BGP Litigation Юлия Ефишова считает, что приоритет должен иметь закон о банкротстве, презюмирующий ответственность контролирующего должника лица и не содержащий исключений для государства и его органов. Говорить о принципиальной невозможности привлечения органа власти к субсидиарной ответственности «неправильно, исходя из принципа равенства участников оборота, вне зависимости от статуса такого участника», уверен старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко. Антон Красников уточняет, что речь идет об ответственности не конкретного департамента, а города Москвы.

Валерий Зинченко подчеркивает, что передача активов одного юрлица другому, которая приводит к возникновению признаков банкротства,— самое распространенное основание в практике привлечения владельца компании к субсидиарной ответственности. Хотя перераспределение активов в рамках группы юрлиц одного собственника может преследовать и разумные цели, уточняет Антон Красников. Госпожа Ефишова полагает, что судам нужно было исследовать, «являлась ли причиной банкротства ОАО передача активов в пользу "Жилищника", и если да, то можно говорить об ответственности департамента». Кроме того, отмечает она, собственник должен отвечать «за избрание и контроль за действиями назначенных им директоров».

Екатерина Волкова, Анна Занина