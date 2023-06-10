Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон покидает пост депутата Палаты общин. Он принял решение после получения результатов расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в пандемию.

«Я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы. <...> Мне очень грустно покидать парламент по крайней мере на время, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем»,— говорится в заявлении политика, которое приводит Sky News.

Господин Джонсон раскритиковал комитет по привилегиям, который ведет расследование против него. Политик назвал членов этого комитета «небольшой кучкой людей, у которой нет никаких доказательств». По словам экс-премьера, комитет дал понять, что настроен «использовать процедуры», чтобы изгнать его из парламента.

Борис Джонсон в 2001–2008 годах представлял в Палате общин округ Хенли в графстве Оксфордшир, с 2015 года был депутатом от столичного округа Аксбридж и Саут-Райслип. С 2008 по 2015 года работал мэром Лондона, с 2019-го по 2022-й — премьером Великобритании.

Политик ушел с поста главы британского правительства на фоне череды скандалов, в том числе связанных с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии и во время действия общенационального траура по случаю смерти принца Филиппа. Расследование в парламенте касается того, не вводил ли господин Джонсон депутатов и общественность в заблуждение, когда отрицал факт проведения вечеринок. В марте 2023 года господин Джонсон давал показания в комитете по привилегиям, он извинялся за введение парламента в заблуждение, но заверял, что это было сделано непреднамеренно.

Леонид Уварчев