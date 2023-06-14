Ого какой ОГЭ

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с региональными чиновниками громкий скандал на экзаменах для девятиклассников. Как оказалось, в Курахском районе республики из 101 ученика лишь четверо написали работы честно — остальным помогали «посторонние лица». Руководитель региона дал понять, что ему известно и про другие нарушения, и пригрозил подчиненным персональной ответственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Региональном центре обработки информации и организации ГИА рассказали «Ъ», что нарушения были зафиксированы в пункте проведения экзамена (ППЭ) №241, расположенном в школе в горном Курахском районе на самом юге республики. 24 мая там принимали экзамены по истории, физике и биологии у 101 ученика в восьми аудиториях. В семи из них, по данным РЦОИ, «не был обеспечен должный контроль, что привело к несамостоятельному выполнению экзаменационных заданий 96 участниками ГИА в связи с массовыми нарушениями со стороны организаторов в аудиториях и (или) иными неустановленными лицами».

На совещании с главой республики министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев признал, что только четыре школьника из 101 сдали экзамен самостоятельно.

Он заявил, что в помещения заходили посторонние люди и помогали школьникам, не обращая внимания на камеры видеонаблюдения. Судя по всему, именно видео помогло выявить столь массовое нарушение. Ранее власти республики сообщали, что видеонаблюдением охвачено 935 аудиторий, где школьники сдают ЕГЭ, и более 3 тыс. пунктов проведения ОГЭ.

Результаты экзаменов отменены; нарушителям придется пересдавать их в один из резервных дней. Сергей Меликов поручил немедленно отстранить от работы начальника управления образования района: «Этого бы не произошло, будь он принципиальным, требовательным и выполнил бы те указания, которые были даны на отдельном совещании по подготовке к экзаменам». Также господин Меликов обратился к местному МВД с просьбой провести проверку. «В ближайшие дни начнется разбирательство и будут приняты конкретные меры»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Подобные случаи фиксировались и в других муниципалитетах Дагестана, сообщили на совещании. «Недопустимо, когда во время экзамена заносят листы с готовыми ответами, когда фиксируется наличие телефонов. Хочу предупредить начальников отделов образования — они несут персональную ответственность за организацию ЕГЭ и ОГЭ»,— заявил господин Меликов.

В минобрнауки Дагестана не смогли ответить на вопрос «Ъ» о том, исполнено ли уже поручение об отстранении от должности начальника районного отдела образования. Такое решение принимается на уровне муниципалитета, пояснили в ведомстве.

В самой же районной администрации «Ъ» сообщили, что «никто не отстранен», а за детальной информацией о кадровых решениях рекомендовали обращаться в минобрнауки.

Руководители района назвали инцидент «рабочим моментом». Рособрнадзор и Минпросвещения РФ ситуацию пока не прокомментировали.

Юлия Рыбина, Махачкала; Эмилия Габдуллина