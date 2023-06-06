Небесной покровительнице Петербурга открыли памятник на Смоленском кладбище

В Санкт-Петербурге открыли памятник блаженной Ксении Петербургской, считающейся небесной покровительницей города. Монумент установили на Смоленском кладбище возле часовни, где покоится святая заступница. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного во вторник, 6 июня.

Открытие памятника приурочили к 35-летию со дня прославления в лике святых блаженной Ксении. На церемонии открытия присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Саму скульптуру создали Вадим Сазонов и Николай Иванов за счёт пожертвований.

В день открытия памятника в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение, а перед монументом столпились огромные очереди верующих, пришедших помолиться.

На сегодняшний день в честь Ксении Петербургской в городе названы два храма, пять домовых храма, часовня и епархиальная больница.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открывшемся после переезда саде Хаяо Миядзаки в Петербурге.

Евгения Марченко

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