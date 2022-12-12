Расследование дела отставного судьи Краснодарского крайсуда Юрия Захарчевского завершено

Главное следственное управление СК РФ закончило расследование уголовного дела в отношении судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, сообщает ведомство. Экс-судья обвиняется в совершении автоаварии, повлекшей смерть человека.

Следствие установило, что в апреле 2020 года в городе Краснодаре судья Захарчевский, управляя внедорожником Toyota, сбил велосипедиста, который ехал навстречу по его полосе движения. После аварии судья уехал с места происшествия и вскоре был остановлен патрулем ГИБДД. Пострадавший Данил Юханов был госпитализирован с травмой головы, от которой он спустя четыре месяца скончался в больнице.

Юрий Захарчевский не признает себя виновным и утверждает, что пострадавший сам спровоцировал аварию, а его смерть якобы связана с неправильным лечением. Судья в отставке обращался в Конституционный суд РФ, оспаривая порядок привлечения судей к уголовной ответственности, о чем ранее писал «Ъ-Юг».

Однако Конституционный суд не нашел оснований для рассмотрения жалобы экс-судьи.

Анна Перова, Краснодар