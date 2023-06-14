Главные новости к утру 14 июня

Клуб «Вегас Голден Найтс» стал обладателем Кубка Стэнли впервые в истории франшизы. В составе клуба играет россиянин Иван Барбашев, он завоевал кубок во второй раз за свою карьеру.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что участники финансового рынка обсуждают создание альтернативы для оператора карт «Мир».

Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него по делу о секретных документах злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России прорабатывает введение квот на импорт зарубежных семян в Россию.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля. В Новой Каховке уровень воды сохраняется на отметке в пять метров.

Американский писатель, драматург и киносценарист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет в своем доме в штате Нью-Мехико.

Белый дом и Банк России собираются обязать публичные акционерные общества раскрывать данные об их дивидендной политике. Законопроект подготовило Минэкономики. Подробнее — в материале «Ъ».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сообщил, что депутаты в скором времени представят предложения по определению статуса ЧВК. По его словам, многое из того, что «что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано».

Количество поданных заявок на разработки в области квантовых технологий в России за год снизилось более чем на 40%. Подробнее — в материале «Ъ».

О предстоящих 13 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».