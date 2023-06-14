Трамп назвал злоупотреблением властью и вмешательством в выборы обвинения против него по делу о секретных документах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него по делу о неподобающем обращении с секретными документами — злоупотребление властью и вмешательство в выборы.

«Сегодня мы стали свидетелями наиболее ужасного и злостного злоупотребления властью в истории нашей страны»,— сказал Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Джерси (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден арестовал своего главного оппонента «на основании сфабрикованных обвинений». Он также обвинил господина Байдена в коррупции. «Это называется вмешательством в выборы и является очередной попыткой подтасовать результаты президентских выборов и украсть (победу — "Ъ")»,— сказал господин Трамп.

В начале 2022 года сотрудники Национального управления архивов и документации установили, что Дональд Трамп незаконно хранил сотни документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». 15 коробок с ними вывезли после обысков в его резиденции во Флориде. Обвинение считает, что он хотел скрыть информацию, которая могла помешать ему на президентских выборах в 2016 году.

9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения, в том числе в незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Если его признают виновным, ему грозит несколько десятков лет в тюрьме. 13 июня суд не стал устанавливать какие-либо ограничения на перемещения или залог в отношении господина Трампа. Он также не признал свою вину по этому делу.

В апреле Дональд Трамп не признал себя виновным в суде по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в обмен на молчание о связи с ним накануне выборов 2016 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обвиняемый — доверяемый».

Олеся Павленко