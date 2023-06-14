Сальдо: уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизился практически до нуля

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. В Новой Каховке уровень воды сохраняется на отметке в пять метров.

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — 5 метров»,— написал Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Господин Сальдо добавил, что за сутки 13 июня с подконтрольных России затопленных территорий Херсонской области были эвакуированы 142 человека, за все время с 6 июня — 7,2 тыс. человек.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила оба берега Днепра; левый берег контролирует Россия, правый — Украина. Стороны обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Российская сторона сообщала о 17 погибших на подконтрольных ей территориях.

Олеся Павленко