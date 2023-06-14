Главные анонсы 14 июня

В Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум.

В Москве в особняке «Деловой России» пройдет российско-Алжирский бизнес-форум с участием Президента Республики Алжир Абдельмаджида Теббуна. Участие примет и президент России Владимир Путин.

В Кафедральном соборе Милана пройдет церемония похорон экс-премьера Сильвио Берлускони.

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий россиянам менять пол в медицинском и юридическом смыслах.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск певицы Земфиры Рамазановой к Минюсту России об исключении ее из перечня физлиц-иноагентов.

Будут запущены беспилотные грузовики КАМАЗ по трассе М-11 «Нева», они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву.

В Киеве пройдет заседание суда по иску монастыря канонической УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра» о незаконности одностороннего разрыва договора аренды.

Кировский районный суд Красноярска приступит к рассмотрению третьего уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства.

В Приморском краевом суде состоится повторное апелляционное рассмотрение дела приморского депутата Артема Самсонова, осужденного за растление ребенка.