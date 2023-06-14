Латвия направит Украине €430 тыс. на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Власти Латвии выделят дополнительную помощь на сумму €430 тыс. Украине на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 430 тысяч евро, чтобы помочь людям, которые страдают из-за вызванного Россией разрушения плотины Каховской ГЭС — электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование»,— написал господин Кариньш в Twitter.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила оба берега Днепра. левый берег контролирует Россия, правый — Украина. Стороны обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Российская сторона сообщала о 17 погибших на подконтрольных ей территориях.

Страны Запада анонсировали финансовую помощь Украине для ликвидации последствий наводнения и помощь пострадавшим на подконтрольных ей территориям. В том числе ранее Латвия сообщала, что выделила €200 тыс. на помощь Киеву.

Олеся Павленко