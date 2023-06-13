«Коблик групп» приступила к строительству под Воронежем завода по производству тракторных прицепов за 1,5 млрд рублей

Российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик групп» Егора Коблика, одним из основных активов которого является завод «Воронежсельмаш», приступил к строительству завода по производству тракторных прицепов. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области. Предприятие будет расположено рядом с «Воронежсельмашем» в индустриальном парке «Масловский» (Новоусманский район), площадь корпуса составит 22 тыс. кв. м, объем инвестиций — 1,5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

«Новый завод станет первым в России, спроектированным и построенным “с нуля” под выпуск широкого спектра сельхозтехники на базе прицепов и полуприцепов: от универсальных и востребованных круглый год прицепов с толкающей стенкой до бункеров-перегрузчиков и других машин»,— рассказали в пресс-службе облправительства.

«Коблик групп» включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех» и «Запагромаш» в Воронеже, Смоленске и Минске соответственно. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. В 2022 году общая выручка холдинга составила 15 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты разных уровней — более 1,5 млрд руб.

Недавно стало известно, что «Коблик групп» планирует этим летом закрыть сделку по покупке сборочного предприятия John Deere в Оренбурге. Оно остановилось в начале марте — американская корпорация, считающаяся крупнейшим в мире производителем сельхозтехники, полностью ушла из России. «Коблик групп» планирует собирать на этой площадке крупногабаритную технику для сибирских аграриев, которую слишком дорого доставлять из европейской части страны.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Не такой уж северный олень».

Мария Старикова