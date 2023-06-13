ЦБ: реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 18%

Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнеров, учитывая инфляцию) за январь—май снизился на 18%. При этом реальный эффективный курс рубля в мае 2023 года вырос на 3,1% по сравнению с апрелем, следует из регулярного отчета отчета Центробанка.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос по сравнению с апрелем на 2,3%, а курс рубля к евро упал на 2,9%. С начала года реальный эффективный курс рубля к доллару снизился на 17,5%, к евро — упал на 19,5%.

Реальный эффективный курс рубля определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции.

Сегодня,13 июня, курс доллара на Мосбирже превышал 84 руб. впервые с апреля 2022 года и по итогам торгов составил 83,64 руб. Курс евро по итогам торгов составил 90,38 руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Низкая нефть укрепила доллар».

Анастасия Ларина