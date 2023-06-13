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Коммерсантъ FM
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Инвесторам йогуртом намазано

Кто еще присматривается к российскому бизнесу Danone

Российскими активами Danone заинтересовался британский фонд Chesterfield, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на игроков рынка. Какие-то детали при этом не уточняются. Известно, что штаб-квартира организации находится в Великобритании, а портфельные компании расположены в том числе в США, Финляндии и Франции.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Интерес фонда из недружественного государства к российским активам крупнейшего молочного производителя в текущей ситуации вряд ли приведет к сделке, считает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. Но это показывает, что ценность отечественного рынка для иностранных инвесторов все еще высока, отмечает он:

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«По решению правительства РФ с марта прошлого года компаниям из недружественных стран может быть отказано в рассмотрении иска в судах российской юрисдикции. Это означает, что они не могут каким-либо образом защищать свои интересы и, как следствие, являются абсолютно бесправными. В этой ситуации представить, что какой-то инвестор из этих стран всерьез рассматривает вариант покупки активов в России и уж тем более последующей работы здесь, не представляется возможным.

Возможно, организация, которой владеют иностранные граждане, думает о приобретении активов в РФ, но связи с деятельностью зарубежных компаний быть не может. Безусловно, активы Danone в России представляют большой интерес.

Компания входит в топ-10 нашего рейтинга крупнейших производителей, поставщиков продуктов питания, является лидером в сегменте молочной продукции в стране.

Она обладает достаточно известными и представляющими высокую ценность брендами, допустим, "Простоквашино" — это чисто российский бренд. Интересантов на выкуп этих активов довольно много. Проблема заключается в том, что действующие юридические ограничения существенным образом исключают из этого списка иностранные компании. Возможно, только какой-то локальный игрок заинтересуется. Конечно, без опыта, без знаний в этой области будет очень сложно».

В числе претендентов на покупку активов Danone в стране СМИ также называли, например, российские агрохолдинги «Русагро», «Черкизово» и «Эконива». Дело в том, что сегодня для инвестора из так называемых недружественных стран подобная сделка выглядит крайне невыгодной, говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

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«Выход компании из юрисдикции недружественных стран связан с определенными проблемами. Во-первых, присутствует такой инструмент, как дисконтирование стоимости компании от ее реальной рыночной цены. Во-вторых, есть проблема, связанная с переводом денежных средств за рубеж, то есть нужно отдельное решение, как в ситуации с Shell, а передавать компанию фактически во владение инвестору в недружественной юрисдикции — ненормальная история. Это возможно на бумаге, но вероятность очень мала. Решение должна принимать правительственная комиссия».

В начале этого года “Ъ” выяснил, что Danone хочет продать около 75% активов в России с возможностью обратного выкупа. Причем, по данным источников газеты, в сделку войдут только отечественные марки, в частности, «Простоквашино» и «Растишка». Компания также собирается сохранить долю и место в совете директоров местного подразделения.

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Сабина Адлейба

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