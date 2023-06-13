Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов станет кандидатом на довыборы в Госдуму

В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидата на дополнительные выборы в Государственную думу по 114 избирательному округу. Довыборы объявили после смерти депутата и бывшего владельца завода соков «Лебедянский» Николая Борцова.

Дмитрий Аверов

Дмитрий Аверов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дмитрий Аверов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидатом от партии по результатам праймериз станет спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов. За него проголосовали 15 705 человек, или 74% от всех участвовавших в праймериз. За начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимира Хабибулина проголосовали 1 695 человек, а за директора Центра развития детского отдыха Николая Голосова — 1 633. Начальник отдела Центра молодежи Маргарита Жирова и председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили 1 200 и 980 голосов.

Предварительное голосование шло с 5 по 11 июня по четвертой модели. В нем участвовали граждане, которые обратились в организационный комитет для регистрации в качестве выборщиков. Всего проголосовали 20 497 человек.

Дмитрию Аверову 49 лет. В 1992 году он начал работать в администрации Липецкой области. В 2015-м господин Аверов был избран депутатом Липецкого горсовета. Через год его назначили заместителем, а потом первым заместителем главы администрации Липецка. В 2018–2021 годах Дмитрий Аверов работал заместителем главы администрации Липецкой области.

Перед предыдущими выборами в Госдуму он одержал победу над на тот момент действующим депутатом Михаилом Тарасенко. Позже господин Аверов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму и избрался в облсовет, где стал председателем.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...