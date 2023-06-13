Спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов станет кандидатом на довыборы в Госдуму

В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидата на дополнительные выборы в Государственную думу по 114 избирательному округу. Довыборы объявили после смерти депутата и бывшего владельца завода соков «Лебедянский» Николая Борцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Аверов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дмитрий Аверов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидатом от партии по результатам праймериз станет спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов. За него проголосовали 15 705 человек, или 74% от всех участвовавших в праймериз. За начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимира Хабибулина проголосовали 1 695 человек, а за директора Центра развития детского отдыха Николая Голосова — 1 633. Начальник отдела Центра молодежи Маргарита Жирова и председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили 1 200 и 980 голосов.

Предварительное голосование шло с 5 по 11 июня по четвертой модели. В нем участвовали граждане, которые обратились в организационный комитет для регистрации в качестве выборщиков. Всего проголосовали 20 497 человек.

Дмитрию Аверову 49 лет. В 1992 году он начал работать в администрации Липецкой области. В 2015-м господин Аверов был избран депутатом Липецкого горсовета. Через год его назначили заместителем, а потом первым заместителем главы администрации Липецка. В 2018–2021 годах Дмитрий Аверов работал заместителем главы администрации Липецкой области.

Перед предыдущими выборами в Госдуму он одержал победу над на тот момент действующим депутатом Михаилом Тарасенко. Позже господин Аверов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму и избрался в облсовет, где стал председателем.

Сергей Толмачев, Воронеж