В Ульяновской области число отравлений контрафактом выросло до 67

По состоянию на вторник, 13 июня, 67 жителей Ульяновской области пострадали от отравления контрафактным алкоголем. Из них 21 человек погиб. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В настоящее время три человека находятся в тяжелом состоянии, девять — в средне-тяжелом состоянии. 24 пациента выписаны»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что из органов внутренних дел уволят замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО) Александра Ремнева. Такое решение принято после выявления каналов поступления в нелегальный оборот смертельного напитка «Мистер Сидр». Полицейские установили, что для его изготовления могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Мистер Сидр"» навел на полицию».

Георгий Портнов