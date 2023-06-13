«Архитектурная концепция решена в стиле "белого города"»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как благоустроена территория дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятый квартал проекта «Остров».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой» Пятый квартал проекта «Остров».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Зеленые панорамы самого большого природного парка столицы, небоскребы «Москва-Сити», изгиб Москвы-реки, благоустроенный ландшафтный двор — все это виды из квартир нового дома квартала «Острова.5» в Мневниковской пойме. Можно выбрать любой вид или все сразу. На старте продаж доступны любые комбинации.

«Донстрой» открыл продажи в новом, пятом корпусе на границе парка «Москворецкий». Всего в пятом корпусе «Острова.5» запроектировано 140 квартир. В продажу выведена широкая линейка планировок — от компактных студий до просторных четырехкомнатных вариантов для большой семьи. Есть лоты с панорамным угловым остеклением и окном в ванной. Минимальная цена сейчас — 15,3 млн руб.

Архитектурная концепция пятого квартала «Острова» решена в стиле «белого города»: динамичные линии фасадов сочетаются со светлыми тонами и зеркальными элементами облицовки. Внешний образ корпусов гармонично продолжат дизайнерские входные группы с потолками высотой почти 8 м. Внутренняя территория пятого квартала будет представлять собой уникальный «заповедный» двор, ландшафт которого составят луга, зеленые поляны и холмы, сосны, липы, клены и черемуха. А еще два прогулочных моста, один из которых игровой. Двухуровневый подземный паркинг пятого квартала включает места с возможностью установки зарядок для электромобилей. Здесь же расположатся зоны хранения велосипедов, кладовки и автомойка.

И еще один важный момент — строительство пятого «Острова» идет в графике. На площадке задействованы почти 1,5 тыс. строителей и 23 единицы техники, включая 8 башенных кранов.