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Коммерсантъ FM
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Курс евро на открытии торгов превысил 90 рублей

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже рос до 90,10 руб./€. Евро превысил 90 руб./€ впервые с 28 апреля. Доллар дорожает на 0,54%, до 83,08 руб./$. Курс юаня поднялся на 0,13%, до 11,5 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро растет с начала июня, также укрепляется американская валюта. На прошлой неделе биржевой курс доллара впервые с апреля 2022 года завершил торги выше 82,5 руб./$. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в ряде стран Европы.

Подробности — в материале «Ъ» «Низкая нефть укрепила доллар».

Лаура Кеффер

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