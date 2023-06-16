Необычная еда

Артем Матвеев вместе с родителями и старшей сестрой живет в Волгограде. За полгода своей жизни он перенес операции по поводу диафрагмальной грыжи, заворота и некроза кишок. От 115 см тонкой кишки у Артема осталось всего 35 — этого слишком мало, чтобы есть, как все здоровые младенцы, обычную еду: молоко мамы, молочную смесь и прикорм. Чтобы малыш смог выжить, его требуется кормить специальными смесями и давать лекарства — и те и другие вводятся в организм внутривенно. И кормить так придется долго — пока кишечник Артема не подрастет. Государство не успевает дать мальчику все необходимое вовремя — ни смеси, ни лекарства, ни расходники для их введения. А Артем не может не есть. Сейчас его семье срочно нужно найти почти 1,8 млн руб. на ближайшие полгода. У родителей мальчика нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Короткий кишечник Артема не справляется с перевариванием ни материнского молока, ни смесей

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Короткий кишечник Артема не справляется с перевариванием ни материнского молока, ни смесей

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Старшей сестре Артема Ангелине скоро исполнится два года. У них совсем разные характеры: Артем спокойный, улыбчивый, невозмутимый, Ангелина же ни минуты не сидит на месте, шумная, старается все потрогать и проверить на прочность. Когда Артему установили порт-систему для внутривенного кормления, родители очень переживали: вдруг Ангелина и ее начнет проверять, выдернет какие-то трубки. Но девочка как будто сразу поняла, что это очень серьезно и не для игры. Максимум, что она может сделать,— преодолевая любопытство, осторожно дотронуться до трубок, бережно погладить их. А потом Ангелина так же деликатно обнимает брата.

Артем родился в предновогодние дни — все вокруг казалось сказочным и чудесным, вспоминает его мама Виктория. На четвертые сутки ее с малышом из роддома выписали, и вся семья готовилась к праздникам. А на одиннадцатый день Артем стал вялым и бледным, отказался от груди, у него открылась рвота с желчью.

Скорая увезла мальчика в городскую больницу — рентген показал, что органы из брюшной полости Артема переместились в грудную через отверстие в диафрагме. Разбираясь с этой бедой на операции, хирурги устранили заворот кишок, санировали брюшную полость, зашили дефект. Но лучше Артему почему-то не стало. Из-за тяжести состояния его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время второй операции врачи увидели обширный некроз кишечника. Всю омертвевшую часть — 80 см — пришлось удалить. Кишечник ушили, установили стому для отвода кала. И только тогда малыш пошел на поправку.

— Все происходило так стремительно, что мы не успевали ничего понять,— говорит Виктория.— Мы с мужем не видели Артема, пока он был в реанимации. Сутками читали статьи в интернете и форумы, где родители детей с синдромом короткой кишки обсуждали, какое лечение и какая помощь возможны. Иногда было так страшно, что от отчаяния хотелось закрыть все эти сайты и провалиться куда-нибудь.

Сразу же после операций главной проблемой стало кормление Артема: короткий кишечник не справляется с перевариванием ни материнского молока, ни смесей. Волгоградские врачи связались с московскими, и Артема отправили на реанимобиле в столицу, Виктория поехала туда же поездом. В Москве мальчику убрали стому, установили порт-систему для введения внутривенного питания и лекарств и подобрали смесь, чтобы потихоньку начать кормить ребенка обычным способом и приучать его кишечник работать.

Через два месяца Викторию с сыном выписали, дав им с собой препараты и внутривенное питание на первое время. Артем все это время чувствовал себя хорошо, нормально рос и развивался: научился держать голову, переворачиваться с живота на спину и обратно, стабильно прибавлял в весе — все благодаря необычной еде. Но запасы кончаются, и Виктория ждет помощи регионального комитета здравоохранения. Чтобы ее получить, родители сначала оформили Артему инвалидность, а теперь дожидаются закупок. Расходники для внутривенного введения еды готова предоставить волгоградская паллиативная служба, но, как там объяснили, к сожалению, не раньше 2024 года.

Ждать, пока решатся все бумажные вопросы, состоятся закупки, Артем не может. Купить все, что нужно, самим его родителям не под силу. Им остается надеяться на нас. Поможем?

Для спасения Артема Матвеева не хватает 791 149 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Артема в результате ущемления диафрагмальной грыжи развился некроз тонкого кишечника. После двух операций сформировался синдром короткой кишки. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания, ввели кормление смесями энтерально. Состояние мальчика стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. С учетом специфики заболевания и возраста ребенку рекомендовано длительное лечение дома. По жизненным показаниям Артему необходимо внутривенное питание, расходные материалы для его введения и лекарства. Только так он сможет расти и развиваться». Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 772 149 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 791 149 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Матвеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Виктории Владимировны Розовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Артем Костюковский, Волгоградская область