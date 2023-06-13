Страховки разложили по банкам

Объем комиссий, выплаченных страховщиками посредникам в этом году, вырос почти в полтора раза и оказался максимальным с 2013 года. Большая часть пришлась на добровольные виды страхования, в то время как доля выплат посредникам по обязательному страхованию снизилась до минимума за период наблюдений. По словам экспертов, общий рост комиссий обеспечили банки и во втором квартале тенденция не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам января-марта этого года выплаты страховщиков посредникам превысили 101 млрд руб., что стало максимальным значением за историю наблюдений — с 2013 года, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков» от Банка России, опубликованного на прошлой неделе. В первом квартале 2022 года величина вознаграждений посредников составила 69,7 млрд руб., то есть оно выросло в 1,45 раза.

Доля выплат по страхованию жизни в первом квартале 2023 года оказалась меньше четверти. Вместе с тем доля выплат посредникам по обязательному страхованию опустилась до минимума — 2%.

По мнению экспертов, рекордный объем комиссий посредникам в основном обусловлен ростом продаж в банковском канале. Объем комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, существенным образом зависит от продаж страховых продуктов через крупнейший канал — кредитные организации, говорит директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.

В частности, в январе—марте 2023 года комиссионные выплаты банкам выросли за счет увеличения продаж страховых продуктов, связанных с кредитованием, которые характеризуются высокими комиссиями, поясняет она. Продажи через посредников приносят около трети от всех взносов страховщикам, следовательно, при росте рынка в целом вырос и объем комиссий, добавляет генеральный директор «Союз Страхования» Олег Ханин.

По данным ЦБ, по объему сбора страховых премий в первом квартале страховой рынок вырос на 21% (год к году), до 548 млрд руб. Наибольший рост показали кредитное страхование жизни и здоровья — в два раза, до 46 млрд руб., и накопительное страхование жизни с ростом на 72%, до 67 млрд руб. Объем выплат за этот период вырос на 22% и составил 245 млрд руб., следует из данных регулятора.

Падение доли обязательного страхования до минимума эксперты связывают с сегментом ОСАГО. Взносы по обязательным видам страхования представлены преимущественно взносами по договорам ОСАГО, характеризующимся низкой величиной комиссионного вознаграждения посредникам. Величина совокупного вознаграждения по обязательным видам практически полностью продиктована размером комиссии по ОСАГО, что и определяет динамику показателя, поясняет госпожа Серова.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, в сегменте обязательного страхования компании не готовы столь существенно наращивать свои аквизиционные расходы, поскольку в обязательных программах страхования развертывается, как правило, ценовая конкуренция и клиенты зачастую выбирают страховую компанию по наиболее выгодному для них тарифу.

Между тем, по словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, небольшая доля страхования жизни в выплатах посредникам отражает структуру рынка с превалированием «нежизни», а одна четвертая получается с учетом высокого уровня комиссионного вознаграждения по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в банках.

Впрочем, уточняет господин Ханин, динамика страхования жизни показывает, что сегмент начал сталкиваться с убыточностью, которой не было ранее, поэтому страховщики могут рассмотреть вариант экономии в том числе и на комиссии посредникам. На фоне усиления регуляторного давления можно ожидать снижения продаж и комиссии в ИСЖ, добавляет Александр Цыганов.

Эксперты ожидают, что во втором квартале рост выплат посредникам продолжится, хотя, возможно, и не столь быстрыми темпами. По оценкам Андрея Бархоты, выплаты посредникам вырастут относительно показателей апреля—июня 2022 года на 5–15%. Тогда они составили 67,3 млрд руб.

Юлия Пославская