Главные новости за 10-12 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в обстреливаемой украинскими военнослужащими Белгородской области.

Вечером 10 июня в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 пустых грузовых вагонов.

Руководитель «Агротеххолдинга» Роман Соколов заявил в соцсетях, что беспилотник прилетел в здание в Воронеже из-за успешной деятельности его компании в сфере АПК.

По данным властей, покинувшим из-за обстрелов дома белгородцам из федерального бюджета единовременно выплачено уже около 190 млн руб.

Помимо воронежского «Факела», сохранившего прописку в РПЛ, все остальные футбольные клубы из Черноземья не смогли подняться даже во второй по рангу чемпионат России — Первую лигу, они остались во второй.

Регионы Черноземья ранжировали по уровню зависимости от федеральных субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности. По итогам 2022 года, лишь два региона были отнесены в группу с высоким уровнем дотационности.

Завершено расследование нового уголовного дела об убийстве двух женщин «липецким маньяком» Анатолием Седых, который в 2010 году был приговорен к пожизненному сроку за убийство 12 женщин. Этапированный в Липецк преступник покончил с собой.

Часть бизнес-центра «Октябрьский» в исторической части Воронеже продают за 162 млн руб.

Курская полиция завершила проверки расходования бюджетных денег, выделенных на транспортные расходы по перевозке пассажиров льготной категории. Материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

В канун Дня России Белгородскую область со стороны Украины атаковали наименьшее число раз, чем за все выходные дни.