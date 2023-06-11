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Руководитель «Агротеххолдинга» заявил, что беспилотник прилетел в здание в Воронеже из-за деятельности его компании

В Воронеже в многоэтажном доме на улице Белинского, 21, куда вчера попал украинский беспилотник, находится офис ГК «Агротеххолдинг». Она занимается реализацией сельскохозяйственных проектов в ряде регионов Черноземья. Именно это стало причиной того, что дрон попал именно в офис компании, считает ее генеральный директор Роман Соколов.

Компания возводит элеваторные комплексы, зернохранилища, а также производства масла и комбикормов. Проекты ГК «Агротеххолдинг» реализуются в том числе и в Моршанском округе Тамбовской области. господин Соколов записал видео, в котором объяснил, почему БПЛА попал в определенное здание.

«Уважаемые друзья, в офис компании прилетел беспилотник. Я знаю, почему это происходит. Потому, что «Агротеххолдинг» работает на благо России. И враги РФ посылают в наш адрес бомбы. Но это нас не остановит, мы продолжим строить объекты на благо России»,- заявил Роман Соколов. Предварительно обсуждалась версия, что дрон, летевший с Украины в сторону воронежского авиазавода, сошел с курса под действием спецсредств радиоэлектронной борьбы.

Владимир Зоркий

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