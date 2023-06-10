Сергей Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку, в которых остались около 3 тысяч жителей

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в Белгородской области, где посетил два наиболее пострадавших за последние дни от действий украинских военных населенных пункта - Шебекино и Новую Таволжанку. В них, по данным властей, еще остаются около 3 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 9 июня вместе с господином Кириенко посетил населенные пункты Шебекинского округа. В самом Шебекино остаются еще 2703 человека, которых управленцы «в очередной раз уговаривали поехать в Белгород», но «у каждого своя история, почему отказываются покинуть город».

«Посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока не удается. К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера,- отметил господин Гладков. - Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города Шебекино».

В Новой Таволжанке осталось порядка 170 человек. При этом в населенном пункте «пока нет возможности подключить электричество». К гражданам с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, привозят воду и продукты, «стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе».

Также сегодня в соцсетях губернатор рассказал о двух сегодняшних обстрелах со стороны Украины села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Обошлось без пострадавших. Были повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи.

Владимир Зоркий