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Покинувшим из-за обстрелов дома белгородцам единовременно выплачено уже около 190 млн рублей

На утро 11 июня почти 19 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, вынужденных покинуть свои дома из-за последствий военной спецоперации, получили единоразовые выплаты в 10 тыс. руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно – к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу. Много поступает вопросов. Пожалуйста, обращайтесь в администрацию районов и округов, в соцзащиту – будем стараться на все вопросы ответить. И еще раз повторюсь: делаем все, чтобы эта выплата максимально быстро дошла до тех, кто в ней особо нуждается»,- написал в соцсетях глава региона.

С 9 июня жители Шебекинского и Грайворонского горокругов начали получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. из федерального бюджета. На новой рабочей неделе власти обещают начать выплачивать беженцам компенсации за частичную утрату имущества первой необходимости - каждому члену семьи по 50 тыс. руб.

Владимир Зоркий

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