Курская полиция проверяет махинации с транспортными картами льготников

В УМВД России по Курской области сообщили о завершении проверки расходования бюджетных денег, выделенных на транспортные расходы по перевозке пассажиров льготной категории. В ведомстве отметили, что в ближайшее время материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Проверка началась после того, как в марте этого года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД получили информацию о махинациях с бюджетными средствами. Проверка охватила деятельность около 20 частных перевозчиков. В ее ходе полицейские изучили и проанализировали бухгалтерско-хозяйственные документы по перечислению около 150 млн руб. и провели опросы должностных лиц.

По предварительной информации, часть денег на компенсацию перевозок льготных категорий граждан была похищена. В сутки проводились десятки транзакций по оплате проезда без фактического использования транспортных карт. Сумму похищенных средств в МВД не раскрыли. В ведомстве лишь отметили, что действиям каждого участника выявленной схемы будет дана процессуальная оценка.

Сергей Толмачев

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