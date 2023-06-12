Два региона Черноземья стали дотационными по итогам 2022 года

Федеральные дотации в виде субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности в Орловской и Тамбовской областях по итогам 2022 года составили 10 до 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета регионов. Таким образом эти субъекты отнесены в группу с высоким уровнем дотационности, сообщается в данных на едином портале бюджетной системы РФ.

В них «доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет была в промежутке от 10 до 40 % объема собственных доходов», сказано на портале.

Еще два региона Черноземья по итогам 2023 года отнесены в группу с невысоким уровнем дотационности. В Воронежской и Курской областях доля дотаций два последних года не превышала 10% от объема собственных доходов.

Наконец, Белгородская и Липецкая области по итогам 2022-го вошли в группу регионов, в принципе не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, сообщается в данных портала.

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Сергей Калашников

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