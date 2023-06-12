Приговоренный к пожизненному заключению липецкий маньяк покончил с собой в СИЗО

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области сообщило о завершении расследования уголовного дела об убийстве двух женщин «липецким маньяком» Анатолием Седых. В 2010 году он был приговорен к пожизненному сроку за убийство 12 женщин, однако недавно следствию удалось доказать его причастность еще к двум преступлениям, для чего его этапировали в Липецк. В местном СИЗО, как пишет Gorod.48, Седых покончил с собой.

Мужчина, напомним, отбывал наказание за убийства, сопряженные с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, а также похищением ценных вещей погибших. Он занимался частным извозом, а его жертвами становились молодые женщины, которых он насиловал и душил. Как сообщили в СКР, «кропотливая работа» специально созданной аналитической группы из следователей, криминалистов, сотрудников уголовного розыска липецкого УМВД по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет позволила получить доказательства, «уличающие Седых еще в двух убийствах женщин». Предварительное следствие по приостановленному уголовному делу было возобновлено.

По версии следствия, в период с декабря 1999 года до 12 января 2000 года Седых привез 18-летнюю пассажирку в лесополосу на территории Грязинского района, где изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, он задушил ее, оставив тело в безлюдном месте, предварительно забрал все ее вещи. Аналогичным образом 6 ноября 2002 года, как полагает следствие, он расправился с другой жертвой, спрятав ее тело в Фащевском лесничестве.

Причастность Седых к совершенным преступлениям была подтверждена совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами молекулярно-генетических экспертиз, отмечают в СКР. «При проведении судебной молекулярно-генетической экспертизы колготок одной из убитых женщин, выделены биологические следы, генетический профиль которых совпал с находившимся в базе. А вещи второй женщины, были обнаружены у сожительницы фигуранта, которая сообщила о них как о подарках»,— объяснили в ведомстве. При этом сам маньяк вину не признал.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело («а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, два эпизода ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу. В надзорном ведомстве не сообщали официально о гибели Анатолия Седых, однако в нем отметили, что «осуществляя уголовное преследование за совершение преступлений и действуя, в том числе в интересах родственников погибших, органы прокуратуры намерены настаивать на признании ''липецкого маньяка'' виновным в совершении инкриминируемых деяний».

Сергей Толмачев