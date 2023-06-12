В канун Дня России Белгородскую область со стороны Украины атаковали наименьшее число раз за последние дни

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 11 июня. По официальным данным, было зафиксировано около 50 атак различными видами боеприпасов. Никто из гражданских лиц не пострадал. В предыдущие дни оперштаб сообщал о кратно большем числе обстрелов и их интенсивности.

За прошедшие сутки в Белгородском районе по селу Журавлевка украинские военнослужащие выпустили 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – еще три.

В Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка. Также противник дважды сбросил взрывное устройство с дронов.

В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета. Сам Грайворон ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА.

По Шебекинскому городскому округу было выпущено 19 единиц различных боеприпасов. В частности, из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка, в нем зафиксировали шесть прилетов. В этом же населенном пункте ВСУ сбросили с беспилотников четыре взрывных устройства. По селам Муром и Середа были выпущены шесть и три минометных снаряда соответственно. О новых разрушениях не сообщается.

Владимир Зоркий