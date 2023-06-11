Ни один футбольный клуб Черноземья не будет играть в Первой лиге

Воронежский «Факел» благодаря победе над «Енисеем» избежал попадания во второй по рангу чемпионат России по футболу — Первую лигу. В то же время ни один из других клубов макрорегиона не смог по итогам его розыгрыша подняться в классе.

Во Второй лиге чемпионат чуть более сложный. В ней играло 72 команды, в том числе четыре из Черноземья — «Салют Белгород», курский «Авангард», липецкий «Металлург» и тамбовский «Спартак». Клубы были разбиты на несколько групп и два этапа. По итогам первого определились команды, которые будут играть за право выйти в Первую лиги, на этой стадии от гонки отцепился «Спартак».

Во втором этапе, завершившемся 10 июня, никто из остальных клубов не смог подняться в классе. «Салют», «Авангард» и «Металлург» заняли четвертое, пятое и шестое места.

В новом сезоне этот розыгрыш пройдет по другим правилам. Лига будет поделена на два дивизиона — «А» и «Б». При этом «А» еще будет разделен на так называемые «золотую» и «серебряную» группы. И только участники «золотой» группы могут бороться за выход в Первую лигу. В нее попадают только клубы, занявшие вторые места и два лучших третьих места. В «серебро» определены команды, которые заняли четвертые и пятые строчки, а также два худших третьих места.

Таким образом, «Металлург» впервые в своей истории попадает в дивизион «Б», фактически — третью лигу. Главный тренер липецкого клуба Сергей Первушин назвал этот результат катастрофическим. «Ходят слухи, что уже лучших и из шести команд будут собирать, потому что какие-то команды, из тех, что вышли, откажутся», — понадеялся он.

Александр Прытков