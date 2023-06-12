Кражи увеличили процент

Российские ритейлеры запирают на замок сыр и алкоголь. Количество краж в магазинах за прошлый год увеличилось на 18-20%, сообщает профильный портал Shopper’s. По итогам 2023 года аналитики прогнозируют такой же рост. При этом некоторые крупные ритейлеры этой тенденции не отмечают или характеризуют увеличение краж как «незначительное». В торговых сетях «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и «Золотое яблоко» на запрос “Ъ FM” не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Чаще всего злоумышленников интересуют дорогостоящие и небольшие товары, но иногда им удается украсть и алкоголь, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Тренд такой действительно есть, и он всегда наблюдается, когда ухудшается экономическая ситуация. Когда растут цены, а доходы не увеличиваются, число краж в магазинах увеличиваются. Есть два типа воровства. Первый — это шоплифтеры — движение, когда воруют не из-за сложного экономического положения, а потому что хотят кому-то что-то доказать и, естественно, потом хвастаются вот этим в социальных сетях. Второй тип —это люди, у которых ухудшилось финансовое положение, и они таким образом пытаются обеспечить себе пропитание. Практически любой товар находится в зоне риска. Чаще всего это более дорогостоящий товар небольшого размера. Воруют и спиртное, и продукты питания, включая и мясо, и прочее. Сети обычно покрывают потери. Это все находится вот где-то в районе 2%. Соответственно, какую-то вот заметную часть из этого составляют кражи».

Ритейлеры стараются контролировать ситуацию с кражами в магазинах, говорят аналитики. Для защиты от таких инцидентов бизнес все чаще использует искусственный интеллект, а не человеческие ресурсы, говорит глава компании «Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров:

«Ключевой фактор — это развитие систем видеонаблюдения, связанных с использованием нейронных сетей, искусственного интеллекта и всех прочих ключевых технологий для распознавания лиц. Что касается именно системных историй, то, конечно, здесь их действительно нужно пресекать, и в этом очень серьезно помогает система распознавания лиц. За последние два года был уже не один успешный кейс с использованием этой технологии. По большому счету, да, проблема есть, но нельзя сказать, что она вышла за запредельный уровень.

В ряде случаев это осознанное решение ритейлера. Он идет на увеличение процента потерь, но не оплачивает работу охранника, который постоянно находится в магазине, и с которым также могут быть связаны как бы те или иные эксцессы».

Первый всплеск воровства в российских магазинах произошел после начала военных действий на Украине. Тогда РБК сообщал, что на одну точку приходилось 130 краж, что на 18% выше показателя аналогичного периода годом ранее. Тогда в топ-5 категорий привлекательных товаров для злоумышленников вошли кондитерские изделия, колбасы, алкоголь, сыры и какао. Средняя сумма украденных продуктов составляла 1,5 тыс., что на 25% больше, чем годом ранее.

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Яна Загоровская