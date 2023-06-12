Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего премьер-министра страны и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. В своей телеграмме президент назвал господина Берлускони дорогим человеком и настоящим другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Сильвио Берлускони, 2008 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Сильвио Берлускони, 2008 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что Сильвио Берлускони внес «неоценимый вклад» в развитие российско-итальянских партнерских отношений. «В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе»,— говорится в сообщении.

Журналист Павел Зарубин попросил господина Путина прокомментировать новость о смерти итальянского экс-премьера. Президент России отметил, что господин Берлускони был политиком мирового масштаба. «Таких людей сейчас на международной арене немного». «Для политика он был человеком очень необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которую не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал. Очень жаль»,— сказал Владимир Путин.

По информации La Repubblica, причиной смерти бывшего премьер-министра Италии стало ухудшение состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Он умер сегодня, 12 июня, в 9:30 (10:30 мск) в больнице San Raffaele в Милане в возрасте 86 лет.

Телеканал RaiNews24 сообщает, что господина Берлускони похоронят в Миланском соборе. Однако, по данным газеты Corriere della Sera, похороны могут пройти в миланской базилике святого Амвросия.

В больницу San Raffaele Сильвио Берлускони был доставлен 9 июня, спустя три недели после выписки. Прошлая госпитализация политика продлилась 45 дней. Тогда у него диагностировали хронический миеломоноцитарный лейкоз.

Сильвио Берлускони занимал пост премьера Италии рекордные для страны четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он подал в отставку в связи со скандалами и судебным преследованием. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022-го господин Берлускони одержал победу на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

Милена Костерева