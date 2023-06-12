Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram фотографию площади Независимости в Киеве с флагом России, поднятым в центре. На фото написано: «С Днем России!» Господин Медведев сопроводил свой пост подписью: «Майдан Незалежности. Скоро — площадь России».

В апреле зампредседателя Совета безопасности заявил, что Украина исчезнет, поскольку она «никому не нужна». Он убежден, что оказываемая Киеву помощь уже привела страны Европы к «финансовому и политическому аду».