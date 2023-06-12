КПРФ в Алтайском крае определилась с кандидатом в губернаторы

В Алтайском крае делегаты 51-ой внеочередной конференции крайкома КПРФ выдвинули кандидатом в губернаторы депутата Госдумы Марию Прусакову. По итогам тайного голосования ее кандидатуру поддержали 60 делегатов, двое высказались против, сообщает Telegram-канал партии. Мария Прусакова также является первым секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Очередные выборы губернатора пройдут в сентябре 2023 года. В апреле секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал намерение действующего главы региона Виктора Томенко выдвинуться на пост губернатора на предстоящих выборах. Виктор Томенко руководит Алтайским краем с 2018 года.

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Оксана Павлова