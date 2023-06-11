Главные новости за 11 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Ейске при пожаре в гостевом доме на улице Мира погибли супруги 37 и 43 лет, прибывшие на курорт из Владимирской области. В доме также нашли тело сына погибших. Мальчику было 12 лет. Из огня спаслись две дочки 10 и 2 лет. Предварительной причиной возгорание назвали короткое замыкание. В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. Глава следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.

В Черном море в 300 км от Севастополя были уничтожены шесть беспилотных катеров ВСУ. В минобороны заявили, что дроны пытались атаковать корабль «Приазовье», который патрулировал маршруты двух газопроводов, пролегающих на дне моря. Военные заявили, что за некоторое время до атаки разведывательный полет проводил американский БПЛА.

В Крыму в результате подрыва железнодорожных путей в Кировском районе было приостановлено движение поездов. Погибших и пострадавших нет. В скором времени железнодорожное сообщение в РК полностью восстановили.

В Крымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселениях муниципального образования подтопило 67 дворов и 10 домов в результате обильных ливней. От стихии пострадали домохозяйства в Темрюке и станице Голубицкой. Воду со всех пострадавших территорий откачали.

В Сочи 35 пляжей получили особые знаки отличия — синие флаги. Годом ранее лучшими на курорте было признано на 12 пляжных территорий меньше. Всего флаги разных категорий (желтые, зеленые, синие) получили 44 пляжа.

Туристку из Новороссийска убило ударом молнии на плато Лагонаки. Девушка отправилась в однодневный поход к Абадзешскому перевалу. Погибшей было 26 лет. Ведется следствие.

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в суперфинале Кубка России со счетом 6:5. По итогу основного времени счет составил 1:1. Победитель определился в результате серии пенальти. Последний раз «быки» играли в финале Кубка России в 2014 году. Тогда краснодарская команда уступила «Ростову».

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