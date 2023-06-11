В Ейске возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья с ребенком

В Ейске возбудили уголовное дело по факту пожара в гостевом доме на улице Мира, при котором погибла супружеская пара с 12-летним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, супруги с тремя детьми приехали 8 июня из Владимирской области на отдых в Ейск. Они арендовали гостевой дом во дворе домовладения местного жителя. Утром 11 июня в домике отдыхающих произошел пожар. При ликвидации огня в помещении были обнаружены тела 37-летнего мужчины, 43-летней женщины и их 12-летнего сына. Из огня при помощи мужчины, проживающего в соседнем доме, смогла выбраться 10-летняя девочка с ее двухлетней сестрой на руках. В настоящее время девочки находятся в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте находятся следователи. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram