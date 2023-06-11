В Черном море уничтожили шесть беспилотных катеров, атаковавших корабль ЧФ «Приазовье»

В Черном море российские военные уничтожили шесть беспилотных катеров, попытавшихся атаковать корабль Черноморского флота «Приазовье». Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атакующие катера были уничтожены в акватории Черного моря в 300 км от Севастополя. В результате происшествия пострадавших нет. Корабль ЧФ не получил повреждений.

В министерстве отметили, что американский дрон RQ-4B «Global Hawk» проводит регулярные разведывательные полеты в указанном регионе. Его заметили в зоне атаки перед нападением украинских катеров.

Анастасия Донскова

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