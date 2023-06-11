В Сочи 35 пляжам присвоили синие флаги

В Сочи 35 пляжей получили особые знаки качества — синие флаги. Это на 12 территорий больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

«Все пляжи подтвердили соответствие основным критериям - чистоту морской воды и береговой полосы, безопасности и доступной среды, благоустройства»,— говорится в сообщении.

Всего синими, зелеными ми желтыми флагами отметили 44 пляжные территории. Церемония награждения прошла на пляже «Жемчужина Сочи» в Адлерском районе. Здесь к летнему сезону подготовили береговую полосу, протяженностью 250 м, обустроили детские, спортивные площадки и первый на курорте подогреваемый бассейн у кромки моря.

Анастасия Донскова

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