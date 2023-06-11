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В Крыму остановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей

В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

«Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.

Для пассажиров остановленных составов будет организован трансфер. Ориентировочное время восстановления железнодорожного сообщения в РК — от трех до четырех часов.

В соцсетях сообщают о взрыве на железнодорожных путях. В результате происшествия был поврежден вагон грузового состава. По предварительной информации, осколочные ранения получили двое рабочих. Они отказались от госпитализации.

Анастасия Донскова

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