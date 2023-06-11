Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели семьи в пожаре в Ейске

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели супругов с ребенком при пожаре в гостевом доме в Ейске. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, ранним утром 11 июня в гостевом доме во дворе частного домовладения на улице Мира в Ейске произошел пожар. В доме находилась семья из Владимирской области с тремя детьми. В результате происшествия погибли двое взрослых и 12-летний мальчик. Двум девочкам 10 и 2 лет удалось спастись.

В СУ СКР по Краснодарскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства пожара. Назначены пожарно-техническая и судебные медицинские экспертизы.

Анастасия Донскова

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