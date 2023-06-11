В Крыму восстановили движение поездов в Кировском районе

В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов после повреждения путей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Предварительно сообщалось, что восстановительные работы продлятся в течение 3-4 часов.

Ранее глава Крыма сообщил, что движение поездов в Кировском районе приостановлено из-за повреждения путей. Для пассажиров организовали трансфер. В соцсетях сообщают, что произошел подрыв путей перед товарным составом. Машинист успел вовремя затормозить. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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