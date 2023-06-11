Туристка из Новороссийска погибла от удара молнии в горах Адыгеи

В районе Абадзешского перевала (плато Лагонаки, 2043 м) от удара молнии погибла 26-летняя жительница Новороссийска, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

«Предварительно установлено, что пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью»,— говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в субботу, 10 июня, 38 человек в составе организованной тургруппы отправились в однодневный горный поход. Ближе к обеду погода резко ухудшилась, начался дождь с грозой. Во время стихии женщина была поражена молнией и скончалась на месте.

Эту версию проверяют следователи. В настоящий момент опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея сообщили, что установление обстоятельств гибели женщины и ход процессуальной проверки находятся на контроле.

Годом ранее в горах Сочи из-за удара молнии скончался 47-летний житель Уфы. Мужчина находился на высоте около 2100 м.

Наталья Решетняк

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