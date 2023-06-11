Джокович выиграл Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции. Roland Garros серб выиграл третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Продолжавшаяся 3 часа 13 минут встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу Новака Джоковича.

36-летний серб занимает третье место в рейтинге ATP. 24-летний Рууд находится на четвертой строчке. Он выиграл 10 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн.

О победе серба в полуфинале читайте в публикации «Ъ» «Новак Джокович довел Карлоса Алькараса до судорог».

Мария Федотова