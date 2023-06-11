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Джокович выиграл Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции. Roland Garros серб выиграл третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Продолжавшаяся 3 часа 13 минут встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу Новака Джоковича.

36-летний серб занимает третье место в рейтинге ATP. 24-летний Рууд находится на четвертой строчке. Он выиграл 10 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн.

О победе серба в полуфинале читайте в публикации «Ъ» «Новак Джокович довел Карлоса Алькараса до судорог».

Мария Федотова

Фотогалерея

Roland Garros-2023

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

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Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

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Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

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Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

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Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

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Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

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Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

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Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.&lt;br>На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

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Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

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