Новак Джокович довел Карлоса Алькараса до судорог

Самый ожидаемый матч Открытого чемпионата Франции, полуфинал между 22-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Алькарасом, был отмечен высочайшим уровнем тенниса в первых двух партиях и травмой, из-за которой испанец фактически прекратил сопротивление. Свидетелем драмы, которая развернулась на главном корте Roland Garros, был корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Возможно, самый великий теннисист современности против самого молодого в истории лидера мирового рейтинга. Теннисный мир жил в предвкушении этого матча даже не две недели Roland Garros, а почти девять месяцев, с тех пор как в сентябре Карлос Алькарас выиграл US Open и дебютировал в качестве первой ракетки мира. За это время ему так и не довелось сыграть с Новаком Джоковичем, который потом дважды перехватывал у него лидерство и дважды возвращал. Причем шансов пересечься на крупных турнирах у них практически не было. На весенние «мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, так же как, кстати, и на Открытый чемпионат США, серба не пустили из-за отсутствия прививки от коронавируса, а испанец по медицинским показаниям пропустил прошлогодний итоговый турнир в Турине, Australian Open и Открытый чемпионат Монте-Карло. На ноябрьском «мастерсе» в Париже Алькарас выбыл в четвертьфинале, а Джокович по ходу нынешнего грунтового сезона слишком долго набирал форму и неудачно выступил в Мадриде и Риме.

И вот, наконец, долгожданный полуфинал Roland Garros, хотя, если бы Даниил Медведев не выиграл Открытый чемпионат Италии и не отодвинул серба в рейтинге со второй на третью строчку, это, вероятно, был бы финал. «Конфликт поколений» — с такой шапкой на первой полосе в пятницу вышла французская L’Equipe, подчеркивая тот факт, что впервые в истории Открытой эры разница в возрасте между полуфиналистами Roland Garros составила 16 лет. Когда Джокович в январе 2003 года провел свой первый профессиональный турнир — 10-тысячник в Германии, Алькарас еще не даже не родился.

Большинство прогнозов перед этой игрой сводилось к тому, что молодость в данном случае возьмет верх. И ведь действительно, испанец практически по всем параметрам выглядел сильнее серба, который и в начале турнира не слишком впечатлял, а в четвертьфинале против Карена Хачанова проиграл первый сет и лишь с большим трудом взял вторую партию. Алькарас сильнее Джоковича подает с первого мяча, а по скорости второй подачи он вообще превосходит его почти на 20 км/ч. Испанец обладает великолепными ударами справа, после которых мяч летит пулей и отскакивает от корта так, что отразить его зачастую можно лишь с помощью везения. У Алькараса руки теннисного виртуоза и ноги спринтера. Всему этому Джокович по большому счету мог противопоставить лишь терпение, стабильность и гигантский опыт подобных важных встреч. Ведь испанец проводил свой лишь второй полуфинал на турнирах Большого шлема, а серб — 45-й, и по этому показателю он всего один матч уступает рекордсмену Роджеру Федереру.

На пресс-конференции Джокович скажет, что на одном опыте даже такие полуфиналы не выигрывают. Но первый сет он взял прежде всего благодаря умению точно настроить свою нервную систему, выработанному годами. Взяв чужую подачу в третьем гейме, Джокович отыграл два брейк-пойнта при счете 4:2 и еще один — при счете 5:3. У Алькараса было слишком много невынужденных ошибок, хотя в половине из них была заслуга Джоковича. Слишком много усилий прикладывал испанец к тому, чтобы пробивать оборону серба и тем более брать верх в розыгрышах по всему корту. Поэтому Алькарас рисковал и ошибался.

В середине второго сета на корте появился врач, который начал массировать Джоковичу левое бедро. И сразу же после этого в восьмом гейме он отдал свою подачу. Потом был обратный брейк, а дальше — тяжелейший десятый гейм на подаче Джоковича, по ходу которого серб отыграл три сетбола, и двенадцатый гейм, завершившийся в пользу Алькараса. По словам обоих соперников, это был теннис бешеной интенсивности и высочайшего уровня. Тем удивительнее было наблюдать, как в третьем гейме третьей партии Алькарас сначала остановился, а затем заковылял к своему стулу. Это были судороги, которые, по словам испанца, скрутили его ноги, руки и все тело. Подобное в карьере Алькараса уже случалось — например, в четвертьфинале US Open 2021 года против Стефаноса Циципаса, но тогда он спасся. Сейчас же у первой ракетки мира было два варианта — отказаться от продолжения борьбы или продолжить ее, имея «один процент шансов». Он выбрал второе и проиграл за 3 часа 23 минуты — 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.

Финал для Джоковича будет иметь огромное значение, и лидерство в рейтинге, которое он имеет возможность вернуть, сейчас не главное. Гораздо важнее то, что победа принесет сербу 23-й титул на турнирах Большого шлема, а с ним — и рекорд, которым вместе с ним пока владеет отсутствовавший на Roland Garros из-за травмы его 14-кратный победитель Рафаэль Надаль.

В финале соперником Джоковича будет норвежец Каспер Рууд, который, уверенно обыграв Александра Зверева из Германии, второй год подряд дошел в Париже до решающей стадии.