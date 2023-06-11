Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян от турниров

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

«Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе»,— сказано в сообщении.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. 28 марта 2023 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до международных турниров россиян и белорусов, которые не связаны с вооруженными силами России или органами нацбезопасности и не высказывались в поддержку военной операции России на Украине.

Накануне ISU сообщил о негативных последствиях отстранения российских спортсменов от соревнований. По оценкам организации, ожидаемый убыток составит коло 1 млн швейцарских франков ($1,11 млн). ISU также заявил о «спортивном аспекте» санкций из-за «отсутствия ведущих фигуристов» из РФ и Белоруссии.

Олеся Павленко