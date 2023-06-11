Международный союз конькобежцев сообщил о снижении доходов из-за санкций против РФ

Международный союз конькобежцев (ISU) в финансовом отчете указал о негативных последствиях отстранения российских спортсменов от соревнований. Ожидаемый убыток составит около 1 млн швейцарских франков ($1,11 млн). ISU также обратил внимание на «спортивный аспект» санкций в связи с «отсутствием ведущих фигуристов» из РФ и Белоруссии.

«Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к почти полному отсутствию доходов от рекламы и медиаправ из России»,— говорится в отчете ISU (.pdf). Убытки в размере около 1 млн швейцарских франков будут отражены в отчете за 2023 год. Средства будут компенсированы из резерва на случай кризисных ситуаций, его размер составляет 2,5 млн швейцарских франков.

Несмотря на это, ISU считает, что существующие коммерческие соглашения обеспечивают стабильный доход на ближайшие три-четыре года. Доходы в 2022 году были выше, по сравнению с 2021 годом, так как тогда были отменены некоторые мероприятия ISU.

Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от своих соревнований в начале марта на фоне ввода российских войск на Украину. Вопрос возвращения фигуристов будет обсуждаться либо в июне, либо в октябре. В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Леонид Уварчев